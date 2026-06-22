Konzertreihe „toninton“ in Innsbruck: Die hohe Schule des Improvisierens

Innsbruck – Die Konzertreihe toninton im BTV Stadtforum widmet sich von 23. bis 25. Juni dem Prinzip des Renga, einer in Japan entwickelten Kunstform gemeinschaftlichen Dichtens. Festivalkurator Hans-Joachim Gögl überträgt dieses Prinzip auf drei Konzertabende, für die renommierte MusikerInnen engagiert wurden, wie die Pianisten David Helbock und Huw Warren oder die Tiroler Saxofonistin Yvonne Moriel, Trägerin des Österreichischen Jazzpreises.

In verschiedenen Konstellationen und Formaten wird breitgefächerte Musik, von Mozart bis Prince, von Schumann bis Madonna, durch Improvisation neu interpretiert.

Den Auftakt am Dienstag bestreiten David Helbock und Huw Warren. Einer der beiden stellt am Flügel ein bekanntes Thema vor, etwa von Beethoven, Bach oder den Beatles. Der Kollege am zweiten Klavier greift das Thema auf und führt es in ein neues Werk über. (TT)