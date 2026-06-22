Motorrad und Klein-Lkw stießen in Oberndorf frontal zusammen: 19-Jähriger schwer verletzt

Oberndorf in Tirol – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Oberndorf gekommen. Ein 19-jähriger Österreicher war dort mit seinem Motorrad unterwegs, ein 32-jähriger Österreicher fuhr mit einem Klein-Lkw in die entgegengesetzte Richtung.

In einer Kurve stießen die beiden aus ungeklärter Ursache frontal zusammen, heißt es vonseiten der Polizei. Der 19-Jährige prallte gegen die Fahrzeugfront, er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Der 32-Jährige blieb hingegen unverletzt.