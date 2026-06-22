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Tiroler Trio war mit dabei
Letztes ÖFB-Duell mit Argentinien: Als Toni Polster plötzlich „Manndeckung“ betrieb
Michael Streiter war 1990 beim letzten Kräftemessen mit Argentinien dabei.
© imago/WEREK
Von Alexander Gruber
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