Tiroler Trio mit dabei

Letztes ÖFB-Duell mit Argentinien: Warum Toni Polster plötzlich „Manndeckung“ betrieb

Michael Streiter war 1990 beim letzten Kräftemessen mit Argentinien dabei.
© imago/WEREK
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

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