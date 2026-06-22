Sparen im Strafvollzug: So viele Häftlinge will die Justizministerin vorzeitig entlassen

Anna Sporrer (SPÖ) muss beim Strafvollzug sparen und plant eine einmalige Entlassungswelle. Der Koalitionspartner ÖVP ist skeptisch und will stattdessen öfter den Hausarrest mit elektronischer Fußfessel anwenden. Einig ist die Dreierkoalition beim Ziel einer schnelleren Abschiebung von Straftätern.