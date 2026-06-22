Volle Gefängnisse

Sparen im Strafvollzug: So viele Häftlinge will die Justizministerin vorzeitig entlassen

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sucht Möglichkeiten nach Einsparungen beim Strafvollzug. Den Koalitionspartner ÖVP muss sie von ihren Entlassungsplänen erst überzeugen.
© APA/Schneider
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Anna Sporrer (SPÖ) muss beim Strafvollzug sparen und plant eine einmalige Entlassungswelle. Der Koalitionspartner ÖVP ist skeptisch und will stattdessen öfter den Hausarrest mit elektronischer Fußfessel anwenden. Einig ist die Dreierkoalition beim Ziel einer schnelleren Abschiebung von Straftätern.

Kommentare

0