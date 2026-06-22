Volle Gefängnisse
Sparen im Strafvollzug: So viele Häftlinge will die Justizministerin vorzeitig entlassen
Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sucht Möglichkeiten nach Einsparungen beim Strafvollzug. Den Koalitionspartner ÖVP muss sie von ihren Entlassungsplänen erst überzeugen.
© APA/Schneider
Anna Sporrer (SPÖ) muss beim Strafvollzug sparen und plant eine einmalige Entlassungswelle. Der Koalitionspartner ÖVP ist skeptisch und will stattdessen öfter den Hausarrest mit elektronischer Fußfessel anwenden. Einig ist die Dreierkoalition beim Ziel einer schnelleren Abschiebung von Straftätern.
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