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Pkw mit Wohnmobil kollidiert
Fünf Verletzte bei Unfall in Musau, Fernpassstraße eine Stunde gesperrt
Für Verkehrsteilnehmer hieß es am Montagnachmittag auf der B179: Bitte warten!
© Land Tirol/Webcam
Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:
Helmut Mittermayr
+4350403 3043
Simone Tschol
+4350403 3042
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