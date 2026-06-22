Pkw mit Wohnmobil kollidiert

Fünf Verletzte bei Unfall in Musau, Fernpassstraße aktuell gesperrt

Für Verkehrsteilnehmer hieß es am Montagnachmittag auf der B179: Bitte warten!
© Land Tirol/Webcam

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

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Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042