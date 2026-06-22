Lauf-Event in Hopfgarten: 3000 Euro für NF-Kinder

Vereine spenden 3000 Euro an die Organisation NF-Kinder. Der Betrag stammt aus dem Reinerlös des Winngs fpr Life APP-Run Events in Hopfgarten . Mit der Spende wird die Forschung zu Neurofibromatose unterstützt, eine seltene Erkrankung.

Hopfgarten im Brixental – Die vierte Auflage des Wings for Life-APP-Run Events verwandelte den Marktplatz Hopfgarten in ein Fest für Familien und Sportbegeisterte. Erneut fand dabei auch der beliebte Pfotenlauf für Kinder statt. Rund 150 Kinder legten dabei etwa 1000 Kilometer zurück.

Am Hauptlauf, dem APP Run, beteiligten sich 145 Läuferinnen und Läufer. Gemeinsam absolvierten sie rund 2000 Kilometer. Den Tagessieg sicherte sich Axel Moenaert mit 33,98 Kilometern. Ihm folgten Paul Sieberer (31,3 km), Hannes Achrainer (27,02 km), Vincent Röckenschuss (25,24 km) und Anil Dönmez (24,25 km). Elisabeth Fuchs komplettierte die Top Sechs mit 23,80 Kilometern.