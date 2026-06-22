Premiere für Didi Constantini Gedenkturnier: „Das war total in Papas Sinn“
„Gemma Burschen“ stand der legendäre Sager des ehemaligen Tiroler ÖFB-Teamchefs auf den blauen T-Shirts des Organisationsteams. Und alles drehte sich am sonnigen Sonntag um die Tiroler Fußballtalente. Kein Wunder, dass Tochter Johanna Constantini nach dem 1. Didi Constantini Gedenkturnier in Patsch stolz sagt: „Es war total in Papas Sinn. Viele Weggefährten sind gekommen und haben mit angepackt. Wir haben einen ganz besonderen Tag erlebt.“
Bilder vom Didi Constantini Gedenkturnier
Vor den Augen von Heinz Peischl, Andi Schiener, Thomas Pichlmann oder Lukas Hinterseer ritterten 20 U10-Teams um den Sieg. Der SK Rum gewann, qualifizierte sich für das TT-Nachwuchsturnier 2027 und schlug Ex-Profis sogar noch im Achtmeterschießen. Die Familie Constantini lobte Veranstalter FC Patscherkofel für die „wahnsinnige professionelle Arbeit“ und möchte die Spendensumme für den guten Zweck bald mitteilen. Das Gedenkturnier soll eine Fortsetzung finden – Fußballlegende Didi wird das freuen. (TT.com)
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