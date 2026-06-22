Premiere für Didi Constantini Gedenkturnier: „Das war total in Papas Sinn“

„Gemma Burschen“ stand der legendäre Sager des ehemaligen Tiroler ÖFB-Teamchefs auf den blauen T-Shirts des Organisationsteams. Und alles drehte sich am sonnigen Sonntag um die Tiroler Fußballtalente. Kein Wunder, dass Tochter Johanna Constantini nach dem 1. Didi Constantini Gedenkturnier in Patsch stolz sagt: „Es war total in Papas Sinn. Viele Weggefährten sind gekommen und haben mit angepackt. Wir haben einen ganz besonderen Tag erlebt.“