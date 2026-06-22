Kurzfristiger Baubeginn
„Sehr heikle Stellen“: Aufregung über neue Bushalte in Sistrans flammt wieder auf
Für den Haltestellenbereich Richtung Innsbruck (r.) muss die Landesstraße verengt werden. AnrainerInnen sehen nicht nur diesen Aspekt kritisch.
© Rita Falk
Die Bauarbeiten für eine umstrittene neue Bushaltestelle in Sistrans haben begonnen. AnrainerInnen erneuern ihre Kritik am Standort, den sie für gefährlich halten – und der nur wenige Fahrsekunden vom nächsten entfernt ist. Bürgermeister Johannes Piegger sieht durch die neuen Halte hingegen viele Vorteile.
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