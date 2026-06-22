„Sehr heikle Stellen“: Aufregung über neue Bushalte in Sistrans flammt wieder auf

Die Bauarbeiten für eine umstrittene neue Bushaltestelle in Sistrans haben begonnen. AnrainerInnen erneuern ihre Kritik am Standort, den sie für gefährlich halten – und der nur wenige Fahrsekunden vom nächsten entfernt ist. Bürgermeister Johannes Piegger sieht durch die neuen Halte hingegen viele Vorteile.