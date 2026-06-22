„INNS trägt BRUCK“
Große Handelskampagne soll Vielfalt der Innsbrucker Innenstadt sichtbarer machen
Gemeinsam mit der „personifizierten Tasche“ Paul präsentierten Heike Kiesling, Mariella Lutz und Anna Strießnig (v. l.) die neue Handelskampagne.
© Matthias Betz
Die Aufmerksamkeit auf das vielfältige Gesamtangebot und Besonderheiten der Innsbrucker Innenstadt zu lenken: Das ist das Ziel einer großangelegten Handelskampagne von Innsbruck Marketing, Stadt und Zentrumsverein. Gelingen soll das mit Bewusstseinsbildung über alle Kanäle, einer neuen Handelsplattform – und „lebenden Einkaufstaschen“.
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