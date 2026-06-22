Große Handelskampagne soll Vielfalt der Innsbrucker Innenstadt sichtbarer machen

Die Aufmerksamkeit auf das vielfältige Gesamtangebot und Besonderheiten der Innsbrucker Innenstadt zu lenken: Das ist das Ziel einer großangelegten Handelskampagne von Innsbruck Marketing, Stadt und Zentrumsverein. Gelingen soll das mit Bewusstseinsbildung über alle Kanäle, einer neuen Handelsplattform – und „lebenden Einkaufstaschen“.