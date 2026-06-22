Der große WM-Schlager

Jetzt im Live-Ticker! Gelingt Österreich gegen Argentinien und Messi die Sensation?

Marko Arnautovic (l.) spielt nicht von Beginn an, Paul Wanner (hinten) steht in der Startelf.
© gepa
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Am zweiten WM-Spieltag trifft Österreich heute (19.00 Uhr) in der Gruppe J auf Titelverteidiger Argentinien. Mit uns seid ihr beim Spiel des Jahres live dabei!

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