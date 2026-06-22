So lief das Spiel

Rekordmann Messi schoss Österreich mit Doppelpack K.o.

Lionel Messi schoss sich mit seinem Doppelpack zum alleinigen WM-Rekord-Torschützen.
© GEPA pictures/ Bildbyran/ Joel Marklund
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Österreich wehrte sich lange gegen Weltmeister Argentinien und hielt das Spiel bis in die Nachspielzeit offen. Am Ende war es einmal mehr Lionel Messi, dem die Schlagzeilen gehörten.

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