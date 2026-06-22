So lief das Spiel
Rekordmann Messi schoss Österreich mit Doppelpack K.o.
Lionel Messi schoss sich mit seinem Doppelpack zum alleinigen WM-Rekord-Torschützen.
© GEPA pictures/ Bildbyran/ Joel Marklund
Österreich wehrte sich lange gegen Weltmeister Argentinien und hielt das Spiel bis in die Nachspielzeit offen. Am Ende war es einmal mehr Lionel Messi, dem die Schlagzeilen gehörten.
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