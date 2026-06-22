Österreich vs. Argentinien
Ob Public Viewing oder Couch: Das waren die Fan-Fotos zum WM-Highlight
Es war aus heimischer Sicht das absolute Highlight-Match dieser Fußball-WM: Österreich forderte den Giganten Argentinien! Ganz egal ob beim Public Viewing, beim Daumendrücken daheim auf der Couch, in deinem Stammlokal oder sogar live vor Ort im Stadion in den USA.
Impressionen vom Public Viewing
© Axel Springer
© Axel Springer
© Axel Springer
© Axel Springer
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© Axel Springer
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