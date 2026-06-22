Österreich vs. Argentinien

Ob Public Viewing oder Couch: Das waren die Fan-Fotos zum WM-Highlight

Es war aus heimischer Sicht das absolute Highlight-Match dieser Fußball-WM: Österreich forderte den Giganten Argentinien! Ganz egal ob beim Public Viewing, beim Daumendrücken daheim auf der Couch, in deinem Stammlokal oder sogar live vor Ort im Stadion in den USA.

Impressionen vom Public Viewing

Impressionen aus dem Bierstindl

© Axel Springer

Impressionen aus dem Bierstindl

© Axel Springer

Impressionen aus dem Bierstindl

© Axel Springer

Impressionen aus dem Bierstindl

© Axel Springer

Impressionen aus der Tiwag Arena in Innsbruck

© Axel Springer

Impressionen aus der Tiwag Arena in Innsbruck

© Axel Springer

Public Viewing in Telfs
Public Viewing in Telfs
Public Viewing in Telfs
Public Viewing in Telfs
Public Viewing in Telfs
Public Viewing in Telfs

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