Ob Public Viewing oder Couch: Schickt uns eure coolen Fan-Fotos zum WM-Highlight

Es ist aus heimischer Sicht das absolute Highlight-Match dieser Fußball-WM: Österreich fordert den Giganten Argentinien! Ganz egal ob beim Public Viewing, beim Daumendrücken daheim auf der Couch, in deinem Stammlokal oder sogar live vor Ort im Stadion in den USA. Schick uns dein bestes Leserfoto vom Spiel des Jahres und zeig uns, wie Tirol mitfiebert, jubelt oder zittert.