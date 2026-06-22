Tödlicher Unfall bei Schönwies: Motorradfahrer starb nach Kollision mit Auto

Montagfrüh ereignete sich auf der Tiroler Straße (B171) bei Schönwies ein schwerer Unfall. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten. Während ein Klein-Lkw noch ausweichen konnte, prallte ein Motorradlenker frontal mit dem Wagen zusammen.

Schönwies – Gegen 6.30 Uhr war ein 23-jähriger Autolenker auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Schönwies unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Klein-Lkw von Imst kommend in die Gegenrichtung, gefolgt von einem Motorradlenker. Plötzlich geriet der Autolenker auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker des Klein-Lkw wich auf den Grünstreifen aus und konnte so gerade noch einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Das Auto touchierte das größere Fahrzeug noch am Heck und fuhr auf der Gegenspur weiter. Dann prallte es frontal mit dem Motorradlenker zusammen. Der 52-Jährige blieb schwer verletzt auf einem angrenzenden Asphaltweg liegen.

52-Jähriger starb an der Unfallstelle

Obwohl sofort die Rettungskette in Gang gesetzt wurde, Notärztin und Rettung die Versorgung des Österreichers übernahmen, verloren sie den Kampf um das Leben des 52-Jährigen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 23-Jährige und der 44-Jährige dürften laut Polizei körperlich nicht verletzt worden sein.