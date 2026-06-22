Auf Baustelle verunglückt

Sieben-Meter-Sturz von Gerüst: 26-Jähriger in Sölden schwer verletzt

Sölden – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montag gegen 10 Uhr auf einer Baustelle in Sölden ereignet. Ein 26-jähriger Bauarbeiter aus Bulgarien stürzte aus bisher ungeklärter Ursache rund sieben Meter von einem Gerüst in die Tiefe.

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)

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