Bub lag bewusstlos auf der Straße: Polizei sucht nach Radunfall in Stams nach Zeugen

Stams – Ein Radunfall eines Zehnjährigen in Stams beschäftigt seit Montag die Polizei. Angehörige hatten den Bub gegen 13.45 Uhr bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Abt-Fiderer-Straße gefunden. Das Kind wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.