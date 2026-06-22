Kind ins Krankenhaus gebracht
Bub lag bewusstlos auf der Straße: Polizei sucht nach Radunfall in Stams nach Zeugen
Stams – Ein Radunfall eines Zehnjährigen in Stams beschäftigt seit Montag die Polizei. Angehörige hatten den Bub gegen 13.45 Uhr bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Abt-Fiderer-Straße gefunden. Das Kind wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.
Laut Polizei trug der Bub keinen Helm. Der genaue Unfallhergang ist jedoch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Silz unter Tel. 059133/7107-100 zu melden. (TT.com)