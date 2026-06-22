Sascha Zverev live dabei
Weltverbesserung startet in Tirol: Worldchanger Foundation Day beim Stanglwirt
Robert Laner (Gründer Worldchanger Foundation), Maria Hauser (Gastgeberin Stanglwirt), Tennis-Star Sascha Zverev und Bridgerton-Schauspieler Daniel Francis beim Worldchanger Foundation Day.
© Theresa Aigner
Bereits zum vierten Mal trifft sich die Worldchanger Foundation beim Stanglwirt. Mit dabei sind neben dem frisch gebackenen French-Open-Sieger Alexander Zverev zahlreiche prominente Persönlichkeiten, die ihre Reichweite in den Dienst der guten Sache stellen.
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