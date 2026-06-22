Viel zu tun für die Tiroler Bergretter, Schulklasse in Jerzens ausgeflogen

Die Bergretter in Tirol hatten am Montagabend einige Einsätze im ganzen Land. Die Einsatzkräfte rückten unter anderem im Pitztal, am Pillersee, im Außerfern und in Kufstein aus.

So ging kurz vor 18 Uhr ein Notruf aus Jerzens ein. Eine Schulklasse traute sich am Berg wegen eines aufziehenden Gewitters nicht mehr weiter. „Die Gruppe brachte sich in einem Schutzraum der Bergrettung in Sicherheit“, hieß es von der Leitstelle Tirol. Die Bergrettung Jerzens wurde alarmiert, der Polizeihubschrauber Libelle wurde ebenfalls zum Einsatz gerufen. Dieser barg die 18 Personen und flog sie zum Hochzeiger Haus aus. Verletzt wurde niemand.

Nur wenige Minuten später wurde die Bergrettung St. Ulrich am Pillersee zu einem Einsatz gerufen. Eine Frau hatte sich in einem Klettersteig verstiegen. Auch sie wurde unverletzt geborgen.

Bei der Mursauer Alm kam es zu einem Radunfall. Eine Bikerin war gestürzt und hatte sich am Bein verletzt, berichtete die Leitstelle. Sie wurde von der Bergrettung Reutte geborgen und anschließend ins Krankenhaus Reutte gebracht.