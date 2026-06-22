Frau wurde verletzt

Bäuerin auf Weide in Telfs von Kuh attackiert: Vier Zeugen eilten ihr zu Hilfe

Das RInd wurde Personen, die ebenfalls an der Weide vorbeikamen, verscheucht.
© Böhm Thomas

Eine Landwirtin wollte mit ihrer Tochter ein Kalb besuchen, als sie von einem Rind attackiert wurde. Die Kuh wurde verscheucht, die Landwirtin in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Telfs – Am Montag gegen 16.15 Uhr kam es auf einer eingezäunten Weide in Telfs zu einem Arbeitsunfall. Eine 38‑jährige Landwirtin wollte gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Rind attackiert wurde.

Vier Zeugen, die den Vorfall aus der Ferne beobachtet hatten, eilten sofort zu Hilfe, verscheuchten die Tiere und brachten die Verletzte aus dem Gefahrenbereich. Die Tochter blieb unverletzt und konnte die Weide selbstständig verlassen.

Die Landwirtin wurde vom Rettungsdienst sowie einem Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Klinik Innsbruck transportiert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT)

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