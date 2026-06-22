In Klinik gebracht
Kollision an der Kreuzung in Matrei am Brenner: Motorradfahrer wurde verletzt
Matrei am Brenner – Bei einem Verkehrsunfall auf der Naviserstraße ist am späten Montagnachmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.
Ein 44-jähriger Österreicher war gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach Norden abbiegen. Zur selben Zeit fuhr der 66-jährige Einheimische mit seinem Motorrad talauswärts.
Der Motorradfahrer konnte dem abbiegenden Auto laut Polizei nicht mehr ausweichen oder rechtzeitig abbremsen, woraufhin es zur Kollision kam. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in den Schockraum der Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)