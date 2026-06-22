Kollision an Kreuzung in Matrei am Brenner: Motorradfahrer wurde verletzt

Matrei am Brenner – Bei einem Verkehrsunfall auf der Naviser Straße ist am späten Montagnachmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Ein 44-jähriger Österreicher war gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Osten unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach Norden abbiegen. Zur selben Zeit fuhr der 66-jährige Einheimische mit seinem Motorrad talauswärts.