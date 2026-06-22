Schüsse in jüdischem Viertel in Montréal: Anwohner, Polizist und Verdächtiger getötet

Bei Schüssen in einem jüdischen Viertel der kanadischen Metropole Montréal sind drei Menschen getötet worden. Es handle sich um einen Anrainer, einen Polizisten und den Verdächtigen, erklärte die Polizei am Montag. Eine Polizistin sei verletzt worden.

Der Einsatz laufe noch, teilten die Beamten weiter mit. Angaben zu den Umständen des Vorfalls oder zum Motiv des Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.

Der jüdische Rettungsdienst Zaka teilte mit, der Angriff habe sich in der Nähe eines Chabad-Zentrums zugetragen. Es könne sich um einen Anschlag handeln, hieß es. Die kanadische Polizei bestätigte dies zunächst nicht.