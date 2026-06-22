WM-Partie Frankreich-Irak nach Unwetter wieder aufgenommen

Die Fußball-WM-Partie zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia ist wegen Unwetter unterbrochen und erst nach zwei Stunden fortgesetzt worden. Das Match der Gruppe I war in der Nacht auf Dienstag (MESZ) nach Hälfte eins beim Stand von 1:0 für die Franzosen zunächst nicht wieder angepfiffen worden. Stattdessen wurde das Stadion geräumt. Zuvor hatten heftige Regenfälle begleitet von einem Gewitter begonnen. Es war die erste derartige Wetterverzögerung bei dieser WM.

Bereits bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA im Vorjahr hatte es mehrere solcher Vorfälle mit teils stundenlangen Verzögerungen gegeben. In Philadelphia hatte es schon vor dem Spiel ein kurzes Unwetter gegeben, weswegen die Stadiontore verspätet geöffnet worden waren. Den einzigen Treffer in der ersten Hälfte erzielte Kylian Mbappe, es war bereits sein 15. WM-Treffer. Damit liegt der Stürmer noch drei Tore hinter dem neuen Torrekordler Lionel Messi.