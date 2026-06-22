WM-Partie Frankreich-Irak wegen Unwetter unterbrochen

Die Fußball-WM-Partie zwischen Frankreich und dem Irak in Philadelphia ist wegen Unwetter unterbrochen worden. Das Match der Gruppe I wurde in der Nacht auf Dienstag nach der ersten Hälfte beim Stand von 1:0 für die Franzosen zunächst nicht wieder angepfiffen. Stattdessen wurde das Stadion geräumt. Zuvor hatten heftige Regenfälle begonnen, auch ein Gewitter zog durch.

Schon vor dem Spiel hatte es ein kurzes, aber heftiges Unwetter in Philadelphia gegeben, weswegen die Stadiontore verspätet geöffnet worden waren. Den einzigen Treffer in der ersten Hälfte erzielte Kylian Mbappe, es war bereits sein 15. WM-Treffer. Damit liegt der Stürmer noch drei Tore hinter dem neuen Torrekordler Lionel Messi.