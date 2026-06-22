Schüsse in jüdischem Viertel in Montreal - Drei Tote

Bei Schüssen in einem jüdischen Viertel der kanadischen Metropole Montreal sind drei Menschen getötet worden. Es handle sich um einen Anrainer, einen Polizisten und den Verdächtigen, erklärte die Polizei am Montag. Zudem sei eine Polizistin verletzt worden. Bilder in den Onlinenetzwerken zeigten einen Verdächtigen in militärischer Kleidung mit einem Gewehr, der auf dem Boden liegt. Das Motiv der Tat war zunächst unklar.

Die Bedrohung sei beseitigt worden, sagte der Polizeichef von Montreal, Fady Dagher. "Wir haben einen Verdächtigen, und er wurde erschossen", fügte er hinzu. Die Polizistin schwebe nicht in Lebensgefahr. Mit Blick auf den getöteten Polizisten sprach Dagher vor Journalisten von einem "Alptraum". Der letzte Tod eines Polizisten im Dienst in Montreal liegt seinen Angaben zufolge 24 Jahre zurück.

Die Polizei erklärte, sie sei telefonisch von einem Zeugen alarmiert worden. Dieser habe eine Person gemeldet, die ein Gewehr benutzte. Zu den Umständen des Vorfalls äußerten sich die Behörden zunächst nicht. Auch war das Motiv des mutmaßlichen Täters nach ihren Angaben noch unklar. Die Premierministerin von Québec, Christine Fréchette, erklärte ihrerseits, es sei "unerlässlich, die Behörden ihre Arbeit machen zu lassen". Sie warnte zudem vor "Spekulationen".