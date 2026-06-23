AAB zementiert seine Macht
Wer kommt, wer geht, wer bleibt? So dreht sich nach Rochade das VP-Postenkarussell in Tirol
AAB-Familienfoto 2024 mit VP-Landeschef: Iris Zangerl-Walser (VP-Abgeordnete), Erwin Zangerl (AK-Boss), LH Anton Mattle, Astrid Mair (VP-Landesrätin) und Jakob Wolf (AAB-Landeschef und Klubobmann).
© Böhm
AAB hier, AAB dort: Dem Arbeiter- und Angestelltenbund scheint in der ÖVP die interne Absicherung seiner Macht gelungen zu sein – allerdings zulasten der Frauenquote. Der Bauernbund stellt am 12. Dezember die Weichen.
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