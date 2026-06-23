Schwerer Unfall in Angath: Motorradfahrer prallte ungebremst gegen Pkw

Bei einer Kollision auf der Angerbergstraße erlitt ein 54-jähriger Motorradfahrer am Montagabend schwere Verletzungen. Auch die Autofahrerin wurde verletzt.

Angath – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der Angerbergstraße (L213) im Gemeindegebiet von Angath. Ein Motorradlenker übersah beim Überholen ein abbiegendes Auto und prallte ungebremst in dessen Fahrerseite.

Die 36-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland war gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Angerberg unterwegs. Hinter ihr hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine kleine Fahrzeugkolonne gebildet, in der sich auch der 54-jährige Motorradfahrer befand.

Auf Höhe von Straßenkilometer 3 verlangsamte die Autofahrerin ihre Fahrt, um nach rechts auf einen neben der Fahrbahn verlaufenden Forstweg abzubiegen, und leitete das Manöver ein. Gleichzeitig scherte jedoch der einheimische Motorradfahrer aus der Kolonne aus, um diese zu überholen. Dabei übersah er den abbiegenden Wagen und prallte mit voller Wucht ungebremst in die Fahrerseite des Pkw.

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

Durch den Aufprall wurde der 54-Jährige von seiner Maschine geschleudert. Er blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte die Rettung den Mann in das Bezirkskrankenhaus Kufstein ein.