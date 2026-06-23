Tragödie in Frankreich: Zwei kleine Kinder (2 und 4) sterben in überhitztem Auto

Eine schreckliche Tragödie erschüttert Frankreich inmitten einer extremen Hitzewelle: In der südfranzösischen Stadt Carpentras wurden zwei Kleinkinder leblos im Auto ihrer Eltern aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit den hohen Temperaturen aus.

Marseille – Inmitten der Hitzewelle in Frankreich sind zwei Kleinkinder tot in einem Auto aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft von Carpentras am Montag mitteilte, wurden die leblosen Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren im Auto ihrer Eltern auf einem Parkplatz der südfranzösischen Stadt entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittler gehen aber von einen Zusammenhang mit der Hitzewelle aus, wie die Staatsanwältin Hélène Mourges sagte.

Notruf am Nachmittag

Die Feuerwehr des südfranzösischen Départements Vaucluse teilte mit, sie habe „zwei Kinder mit Herz-Kreislauf-Stillstand“ entdeckt, nachdem gegen 13.20 Uhr ein Notruf eingegangen sei. Die Mutter der Kinder wurde von Rettungskräften versorgt und konnte zunächst nicht vernommen werden.