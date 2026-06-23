Kufsteins Freizeitbus startet in die Sommersaison: Ohne Auto zu Hechtsee und Kaiserlift

Die Sommersaison ist angelaufen: Seit kurzem bringt der Freizeitbus der Linie 50 Einheimische und Gäste zu den zentralen Ausflugszielen der Region. Er verbindet den Hechtsee, das Schwimmbad und den Kaiserlift.

Kufstein – Der Freizeitbus fährt ab sofort bis zum 27. September, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Im Zeitraum vom 10. Juli bis 13. September ist er sogar täglich unterwegs. Dabei schafft die Linie 50 eine direkte Verbindung vom Kaiserlift über das Kufsteiner Schwimmbad, zum Hechtsee und zurück. Damit erreicht man die wichtigsten Erholungsgebiete in Kufstein ohne eigenes Auto.

Für die Nutzung des Freizeitbusses gelten die Tarife des VVT. Alle Zeitkarten und Einzeltickets des Verkehrsverbundes Tirol sind gültig. Sie müssen für die Tarifzone Kufstein gelten. Wer kein VVT-Ticket besitzt, kann einen Einzelfahrschein lösen. Dieser kostet nur 1 Euro und ist direkt im Bus erhältlich.

Kostenlos mit KufsteinCard

Wichtig: Dieser Einzelfahrschein erlaubt keine Weiterfahrt in anderen Verkehrsmitteln. BesitzerInnen einer gültigen KufsteinCard oder KufsteinerlandCard fahren in allen Stadt- und Regiobussen kostenfrei mit. Dies gilt auch für den Freizeitbus innerhalb der Tarifzone Kufstein. Das Deutschlandticket und MVV-Tickets sind in den Kufsteiner Buslinien nicht gültig. Sie gelten nur bis zum Bahnhof Kufstein.

„Die Stadt Kufstein bietet mit dem Freizeitbus eine einfache Alternative zum privaten PKW. Er sorgt für eine umweltfreundliche Anreise zu den schönsten Plätzen“, freut man sich bei Kufstein mobil über das Angebot.

Fahrpläne online verfügbar

Detaillierte Fahrpläne für den Freizeitbus sind online verfügbar, und zwar in der VVT SmartRide-App und auf der Website www.vvt.at/smartride. (TT.com)