„Ich musste alles ändern“
Änderung von Straßennamen: Auch Anrainern entstehen oft Kosten und Mühen
Allein auf weiter Flur standen zuletzt die beiden Straßenschilder der Innsbrucker Hermann-Gmeiner-Straße. Auch diese sind inzwischen getauscht.
© Matthias Breit
Imst und Innsbruck verabschieden sich derzeit von ihrer Hermann-Gmeiner-Straße. Das bereitet Kosten und Mühen – sowohl für die öffentliche Hand als auch für AnrainerInnen. Der 75-jährige Gottfried Mair, dessen Adresse vor fünf Jahren umbenannt wurde, findet für diesen Prozess auch kritische Worte.
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