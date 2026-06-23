„Ich musste alles ändern“

Änderung von Straßennamen: Auch Anrainern entstehen oft Kosten und Mühen

Allein auf weiter Flur standen zuletzt die beiden Straßenschilder der Innsbrucker Hermann-Gmeiner-Straße. Auch diese sind inzwischen getauscht.
© Matthias Breit
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Imst und Innsbruck verabschieden sich derzeit von ihrer Hermann-Gmeiner-Straße. Das bereitet Kosten und Mühen – sowohl für die öffentliche Hand als auch für AnrainerInnen. Der 75-jährige Gottfried Mair, dessen Adresse vor fünf Jahren umbenannt wurde, findet für diesen Prozess auch kritische Worte.

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