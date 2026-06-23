Wandel wirksam gestalten: Der 3. AlpenKlimaGipfel 2026 auf der Zugspitze

Der 3. AlpenKlimaGipfel 2026 macht die Zugspitze vom 23. bis 24. Juni 2026 erneut zum Treffpunkt für Wissenschaft, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Sport, Politik und Gesellschaft. Ein Forum, in dem aktuelle Forschung, praxisnahe Lösungen und konkrete Zukunftsinitiativen zusammengeführt werden. Erstmals werden auf der Zugspitze ausgewählte Projekte vorgestellt und in zwei Kategorien der neu geschaffene Alps Future Award vergeben.