Grenzenloser Ausflugsbus fährt im Sommer von Tirol an den Chiemsee

Wer im Sommer einen Ausflug an den Chiemsee machen will, kann das auch ohne eigenes Auto: Ein Bus verbindet von 20. Juni bis 4. Oktober das Kufsteinerland mit der Gemeinde Bernau am Chiemsee.

Ebbs – Bereits zum zehnten Mal verbindet der grenzüberschreitende Ausflugsbus (MVV-Linie 482) in den Sommermonaten die Gemeinden Bernau am Chiemsee, Aschau im Chiemgau, Niederndorferberg, Niederndorf und Ebbs. Die Ausflugslinie verkehrt dieses Jahr vom 20. Juni bis zum 4. Oktober und bietet Gästen wie Einheimischen eine Möglichkeit, Ziele zwischen Chiemsee und Kufsteinerland bequem und umweltfreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu entdecken.

Das Linienangebot umfasst die Route vom Schiffsanleger am Chiemseepark Bernau-Felden, Aschau im Chiemgau, Bergsteigerdorf Sachrang, Niederndorferberg, Niederndorf und Ebbs. Die Busse verkehren vom 20. Juni bis zum 4. Oktober viermal täglich an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie zweimal täglich von Montag bis Freitag je Richtung grenzüberschreitend zusätzlich zu den regulären Fahrten in Bayern.

Mit Gästekarte kostenlos

Mit den Gästekarten der beteiligten Gemeinden – auf Tiroler Seite mit der KufsteinerlandCard – ist die Nutzung des Busses kostenlos. Der genaue Fahrplan ist online abrufbar unter www.mvv-muenchen.de. und liegt zudem kostenlos in den Tourist-Informationen der beteiligten Gemeinden auf. Fahrgästen wird empfohlen, vor Fahrtantritt immer die MVV-App oder Online-Auskunft zu nutzen.

Für alle ohne Gästekarte: Je nach Zu- bzw. Ausstieg wird für die RegionalBus-Linie eine gültige Fahrkarte der MVV-Zonen 10 und 11 benötigt sowie ggf. ein Fahrschein für die Gebiete in Tirol. Dort berechtigen auch gültige VVT-Zeitkarten (wie zum Beispiel das KlimaTicket) zur kostenlosen Mitfahrt.

Einziger grenzüberschreitender Bus

Dabei ist die Linie die einzige grenzüberschreitende Buslinie zwischen dem Landkreis Rosenheim und Tirol. „Grenzen dürfen für gute Mobilität keine Endstation sein. Die Linie zwischen Chiemsee und Kufsteinerland zeigt seit zehn Jahren, wie grenzüberschreitender öffentlicher Verkehr im Alltag funktionieren kann: unkompliziert, verlässlich und mit einem echten Mehrwert für Gäste und Einheimische“, sagt etwa Verkehrslandesrat René Zumtboel (SPÖ) zum Angebot. Gerade im Ausflugsverkehr brauche es attraktive Alternativen zum eigenen Auto.

„Mobilität endet nicht an der Grenze“

Sein bayrischer Kollege, Otto Lederer (Landrat LK Rosenheim) äußert sich ähnlich: „Die grenzüberschreitende Verlängerung der MVV-Buslinie 482 in den Sommermonaten von und nach Tirol ist ein hervorragendes Angebot für Gäste, Urlauber und Einheimische und ein sehr gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Mobilität endet nicht an Grenzen, sie verbindet Menschen und Regionen.“

Finanziert wird die Linie durch den Landkreis Rosenheim, den Verkehrsverbund Tirol (VVT), den Tourismusverband Kufsteinerland, die Gemeinden Bernau am Chiemsee, Aschau im Chiemgau, Niederndorf und Ebbs sowie die Euregio Inntal. Dort bedankt man sich bei allen PartnerInnen: „Die erfolgreiche Kooperation zeigt, dass grenzüberschreitende Mobilitätsangebote einen echten Mehrwert für Gäste und Einheimische schaffen und einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Tourismus und klimafreundlicher Mobilität in der Euregio Inntal leisten“, heißt es in der Aussendung zum Busangebot. (TT.com)