Kein Ende in Sicht
„Absolut rekordverdächtig“: Hitzewelle legt zu und bringt bis zu 38 Grad nach Tirol
Heiß, heißer, Hoch Hartmut: Bei weit jenseits der 30 Grad hilft oft nur noch ein Sprung ins kalte Wasser – wie hier am Reintaler See in Kramsach.
© Canva, TT/Falk
Ein Hauch von Wüste weht durch das Inntal: Am kommenden Wochenende nimmt die Hitze in Tirol noch einmal Fahrt auf. In Innsbruck könnten die Temperaturen auf 38 Grad klettern – ein für Juni extrem hoher Wert. Damit steigt auch die Unwettergefahr.
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