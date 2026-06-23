Kirchen, Kaufhäuser und Co.: Wo man sich in Innsbruck kostenlos abkühlen kann
Bis zum kommenden Sonntag werden in Innsbruck anhaltend hohe Temperaturen erwartet. Als voraussichtlich heißeste Landeshauptstadt Österreichs stellt die Hitzewelle insbesondere für ältere Menschen eine Belastung dar. Die Stadt Innsbruck bietet sogenannte „Cooling Zones“ an, in denen man sich abkühlen kann.
Heiß, heißer, Innsbruck: Die Tiroler Landeshauptstadt könnte an diesem Wochenende mit bis zu 38 Grad Österreichs Hitze-Hotspot werden. Besonders für ältere Menschen können derart hohe Temperaturen eine Belastung darstellen. Die Stadt Innsbruck ruft deshalb dazu auf, rechtzeitig Vorsorge zu treffen und aufeinander zu achten.
Empfohlen wird, regelmäßig zu trinken, körperliche Anstrengungen in die kühleren Morgen- und Abendstunden zu verlegen und Wohnräume tagsüber möglichst kühl zu halten. Leichte Kleidung, schattige Plätze und mehrere kleine Mahlzeiten unterstützen den Körper zusätzlich.
„Cooling Zones“ bieten kostenlose Erfrischung
Als wirksame Maßnahme gegen die urbane Hitze bietet die Stadt spezielle Abkühlungsbereiche im öffentlichen Raum an, sogenannte „Cooling Zones“. Dabei handelt es sich um kühle, niederschwellige und konsumfreie Indoor-Orte, die Sitzmöglichkeiten, Information, meist eine Toilette und Zugang zu Trinkwasser bieten. An folgenden Orten finden sich derzeit „Cooling Zones“:
- Wohnheim Reichenau
- Wohnheim Pradl
- Wohnheim Olympisches Dorf
- Wohnheim Innere Stadt
- Wohnheim Hötting
- Wohnheim Lohbach
- IKB-Kundencenter
- Kaufhaus Tirol
- Das Raiqa
- WK Tirol
- DEZ
- Stadtbibliothek
Ergänzt werden die „Cooling Zones“ von den INN-Oasen der Caritas Tirol:
- Spitalskirche Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 2
- DEZ Einkaufszentrum, Amraserseestraße 56a, 1. Stock
- Garten Caritas Integrationshaus, Gumppstraße 71
- Katharina-Stube und Klostergarten, Sennstraße 3
- Widumgarten St. Nikolaus, Fallbachgasse 18
- Platz vor dem Widum in Mühlau, Schloßfeld 2
Wasser-Stationen in Innsbrucks Betrieben
Eine weitere Anti-Hitze-Maßnahme der Stadt Innsbruck ist die sogenannte Wassertropfen-Aktion. In Geschäften, Gaststätten und anderen öffentlich zugänglichen Lokalen, an denen ein Wassertropfen-Aufkleber angebracht ist (siehe Foto unten), sind alle willkommen, ihre Wasserflaschen mit Leitungswasser aufzufüllen. (TT.com)
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