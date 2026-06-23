Kirchen, Kaufhäuser und Co.: Wo man sich in Innsbruck kostenlos abkühlen kann

Bis zum kommenden Sonntag werden in Innsbruck anhaltend hohe Temperaturen erwartet. Als voraussichtlich heißeste Landeshauptstadt Österreichs stellt die Hitzewelle insbesondere für ältere Menschen eine Belastung dar. Die Stadt Innsbruck bietet sogenannte „Cooling Zones“ an, in denen man sich abkühlen kann.

Heiß, heißer, Innsbruck: Die Tiroler Landeshauptstadt könnte an diesem Wochenende mit bis zu 38 Grad Österreichs Hitze-Hotspot werden. Besonders für ältere Menschen können derart hohe Temperaturen eine Belastung darstellen. Die Stadt Innsbruck ruft deshalb dazu auf, rechtzeitig Vorsorge zu treffen und aufeinander zu achten.

Empfohlen wird, regelmäßig zu trinken, körperliche Anstrengungen in die kühleren Morgen- und Abendstunden zu verlegen und Wohnräume tagsüber möglichst kühl zu halten. Leichte Kleidung, schattige Plätze und mehrere kleine Mahlzeiten unterstützen den Körper zusätzlich.

„Cooling Zones“ bieten kostenlose Erfrischung

Als wirksame Maßnahme gegen die urbane Hitze bietet die Stadt spezielle Abkühlungsbereiche im öffentlichen Raum an, sogenannte „Cooling Zones“. Dabei handelt es sich um kühle, niederschwellige und konsumfreie Indoor-Orte, die Sitzmöglichkeiten, Information, meist eine Toilette und Zugang zu Trinkwasser bieten. An folgenden Orten finden sich derzeit „Cooling Zones“:

Wohnheim Reichenau

Wohnheim Pradl

Wohnheim Olympisches Dorf

Wohnheim Innere Stadt

Wohnheim Hötting

Wohnheim Lohbach

IKB-Kundencenter

Kaufhaus Tirol

Das Raiqa

WK Tirol

DEZ

Stadtbibliothek

Ergänzt werden die „Cooling Zones“ von den INN-Oasen der Caritas Tirol:

Spitalskirche Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 2

DEZ Einkaufszentrum, Amraserseestraße 56a, 1. Stock

Garten Caritas Integrationshaus, Gumppstraße 71

Katharina-Stube und Klostergarten, Sennstraße 3

Widumgarten St. Nikolaus, Fallbachgasse 18

Platz vor dem Widum in Mühlau, Schloßfeld 2

Wasser-Stationen in Innsbrucks Betrieben

Eine weitere Anti-Hitze-Maßnahme der Stadt Innsbruck ist die sogenannte Wassertropfen-Aktion. In Geschäften, Gaststätten und anderen öffentlich zugänglichen Lokalen, an denen ein Wassertropfen-Aufkleber angebracht ist (siehe Foto unten), sind alle willkommen, ihre Wasserflaschen mit Leitungswasser aufzufüllen. (TT.com)

© Stadt Innsbruck/VH