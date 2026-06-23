Höchste Alarmstufe: Extreme Hitze quält Frankreich und Spanien

Madrid – Wegen extrem hoher Temperaturen gilt für fast ganz Spanien eine Hitzewarnung. Die spanische Wetterbehörde Aemet rief am Dienstag die höchste Alarmstufe Rot, die vor "ungewöhnlicher Gefahr" wegen hoher Temperaturen warnt, für Gebiete rund um das südspanische Córdoba sowie im Norden des Landes für Bilbao und Teile der Region Kantabrien aus. Für das ebenfalls im Norden gelegene Baskenland wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten vorhergesagt.

Die extreme Hitze erstreckt sich auch auf Frankreich, wo sogar Temperaturen von bis zu 43 Grad gemessen wurden. Dienstagmittag galt für 54 französische Départements die höchste Wetterwarnstufe Rot. Noch nie waren seit Einführung der Warnstufe vor gut 20 Jahren so viele Gegenden zeitgleich von einer solchen Hitze-Warnung betroffen.

Wann die Menschen mit Abkühlung rechnen können, ist noch nicht abzusehen. Schulen bleiben teils geschlossen, mitunter werden Abiturprüfungen verschoben. Laut Premier Sébastien Lecornu gab es im Land 40 Badetote seit Donnerstag. Unter ihnen seien viele Minderjährige.

Hitzewelle dauert mindestens bis Donnerstag

Die Hitzewelle hatte in Spanien am Sonntag begonnen und wird voraussichtlich bis mindestens Donnerstag andauern. Am Montag registrierten 101 der 828 Aemet-Wetterstationen im Land Temperaturen von mindestens 40 Grad. Bei etwa 30 Messstationen sanken die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag nicht unter 25 Grad. An der Küste von Almeira in der südlichen Region Andalusien lagen die Temperaturen die dritte Nacht in Folge auch nach Sonnenuntergang bei über 30 Grad.

Die spanischen Behörden riefen Einwohner und Touristen auf, regelmäßig Wasser zu trinken, sich in kühlen Räumen aufzuhalten und körperliche Aktivitäten im Freien während der heißesten Stunden des Tages zu vermeiden. Außerdem wurden die Menschen aufgerufen, sich um besonders anfällige Menschen wie Senioren zu kümmern.

Spanien gehört Klimawissenschaftlern zufolge zu den Ländern, die am stärksten unter der fortschreitenden Erderwärmung leiden. In den vergangenen Jahren nahmen die Häufigkeit und Intensität der dortigen Hitzewellen zu. Vergangenes Jahr erlebte das Urlaubsland mit einer Durchschnittstemperatur von 24,2 Grad seinen heißesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. (APA/AFP)