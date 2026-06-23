Beim Abbiegen kollidiert: Pkw erfasste 78-jährigen Radfahrer im Zillertal

Gerlosberg – Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad hat sich am späten Dienstagvormittag im Zillertal ereignet. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, war gegen 11 Uhr ein 78-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße im Gemeindegebiet von Gerlosberg talwärts unterwegs.

Zur selben Zeit beabsichtigte ein 74-jähriger Autofahrer von einer Seitenstraße kommend in die Landesstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision.