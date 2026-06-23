Beim Abbiegen kollidiert: Pkw erfasste 78-jährigen Radfahrer im Zillertal
Gerlosberg – Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad hat sich am späten Dienstagvormittag im Zillertal ereignet. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, war gegen 11 Uhr ein 78-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße im Gemeindegebiet von Gerlosberg talwärts unterwegs.
Zur selben Zeit beabsichtigte ein 74-jähriger Autofahrer von einer Seitenstraße kommend in die Landesstraße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision.
Der 78-jährige Radfahrer zog sich laut Beamten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Er musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. An dem Fahrrad sowie dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)