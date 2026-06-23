Auto stürzte im Pitztal fünf Meter ab: Feuerwehr befreite verletzte 23-Jährige

Arzl im Pitztal – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Pitztaler Straße (L16). Eine 23-jährige Autofahrerin kam im Gemeindegebiet von Arzl im Pitztal von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen stürzte rund fünf Meter über eine Böschung und blieb in einem Waldstück hängen. Die junge Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Die Frau war kurz nach 7 Uhr talauswärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf das Straßenbankett kam. Das Auto geriet daraufhin außer Kontrolle, fing an zu schleudern und schlitterte schließlich über den Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw stürzte rund fünf Meter tief die angrenzende Böschung hinab und blieb in einem Waldstück hängen.

Feuerwehr rettete eingeklemmte Lenkerin

Trotz der misslichen Lage gelang es der verunfallten 23-Jährigen noch selbstständig, einen Notruf abzusetzen. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Arzl und Wenns rückten zum Unfallort aus. Den Einsatzkräften gelang es, die verletzte Frau aus dem beschädigten Fahrzeug zu befreien.