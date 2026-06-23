Drei Großprojekte präsentiert
Innsbruck erhält Erholungszone am Inn, Hofgarten-Café und Palmenhaus vor Neubau
In diesem Bereich am Südufer des Inn, zwischen Émile-Bethouart-Steg und Congress, soll ein direkter Inn-Zugang für die Bevölkerung geschaffen werden – mit drei Buchten, Sitz- und Liegemöglichkeiten.
© Axel Springer
Vertreter von Bund, Land und Stadt Innsbruck haben am Dienstag gleich drei große Vorhaben präsentiert. In Zentrumsnähe ist ein direkter Inn-Zugang geplant. Das nahe Hofgarten-Café wird neu errichtet, ebenso das Palmenhaus.
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