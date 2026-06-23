Italiens Ex-Skistar bei Motorradunfall in den Dolomiten schwer verletzt

Am Dienstag kam es auf dem Pordoijoch zu einem schweren Verkehrsunfall: Italiens Ex-Weltcupsieger Peter Runggaldier kollidierte mit einer Radfahrerin.

Canazei ‒ Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Dienstag auf dem Pordoijoch in den italienischen Dolomiten. Dabei wurde der zweifache Ski-Weltcupsieger Peter Runggaldier schwer verletzt. Laut der Tageszeitung L‘Adige soll der 58-jährige Italiener mit einer Radfahrern zusammen gestoßen sein.