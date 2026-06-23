Zusammenstoß mit Radfahreirn
Italiens Ex-Skistar bei Motorradunfall in den Dolomiten schwer verletzt
Der mittlerweile 58-jährige Peter Runggaldier gewann zwei Weltcup-Rennen sowie 1991 in Saalbach WM-Abfahrts-Silber.
© Michael Riedler
Am Dienstag kam es auf dem Pordoijoch zu einem schweren Verkehrsunfall: Italiens Ex-Weltcupsieger Peter Runggaldier kollidierte mit einer Radfahrerin.
Canazei ‒ Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Dienstag auf dem Pordoijoch in den italienischen Dolomiten. Dabei wurde der zweifache Ski-Weltcupsieger Peter Runggaldier schwer verletzt. Laut der Tageszeitung L‘Adige soll der 58-jährige Italiener mit einer Radfahrern zusammen gestoßen sein.
Runggaldier wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht. Auch die 30-jährige Radfahrerin wurde sehr schwer verletzt, sie wurde ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. (tt.com)
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