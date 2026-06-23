Talk auf 3000 Metern Höhe

Tiroler Windkraft wäre teurer: ExpertInnen diskutieren über die Energiezukunft der Alpen

Unter der Leitung von TT-Chefredakteur Matthias Krapf diskutierten EWR-Gruppen-Vorstand Sebastian Freier, Tiwag-Vorstand Michael Kraxner, Greenpeace-Sprecherin Ursula Bittner, Energieexperte Johannes Benigni und per Liveschaltung die Wirtschaftsexpertin Claudia Kemfert (v.l.).
© Tiroler Zugspitz Arena/Hetfleisch
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Wie wird Energie in Zukunft gespeichert? Kann es die Wasserkraft richten? Beim Energietalk der TT auf der Zugspitze diskutierten ExpertInnen am Dienstag über die Energiechancen in den Alpen.

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