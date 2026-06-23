Talk auf 3000 Metern Höhe
Tiroler Windkraft wäre teurer: ExpertInnen diskutieren über die Energiezukunft der Alpen
Unter der Leitung von TT-Chefredakteur Matthias Krapf diskutierten EWR-Gruppen-Vorstand Sebastian Freier, Tiwag-Vorstand Michael Kraxner, Greenpeace-Sprecherin Ursula Bittner, Energieexperte Johannes Benigni und per Liveschaltung die Wirtschaftsexpertin Claudia Kemfert (v.l.).
© Tiroler Zugspitz Arena/Hetfleisch
Wie wird Energie in Zukunft gespeichert? Kann es die Wasserkraft richten? Beim Energietalk der TT auf der Zugspitze diskutierten ExpertInnen am Dienstag über die Energiechancen in den Alpen.
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