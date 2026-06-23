Mehrere Radunfälle in Tirol: Zehnjähriger krachte in Fügen mit Rad in Auto

Zu einigen Radunfällen kam es am Dienstag in Tirol. In der Früh krachte ein zehnjähriger Bub in Fügen mit seinem Fahrrad auf einer Kreuzung der Hochfügenerstraße mit einem Auto zusammen. Dabei wurde das Kind unbestimmten Grades verletzt. Der 74-jährige Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 9.25 Uhr kam es dann auf dem Innradweg in Volders zu einem Radunfall. Dabei kam ein 57-Jähriger mit seinem Rennrad zu Sturz und blieb verletzt im Grünstreifen liegen. Eine hinzukommende Radfahrerin setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurz nach 11 Uhr ebenfalls am Innradweg – allerdings im Gemeindegebiet von Imsterberg. Dort kam ein Rennradfahrer zu Sturz und rutschte in Richtung einer Joggerin und ihrem Kleinkind am Rad. Um einen Zusammenstoß des Rennradfahrers mit dem Kind zu verhindern, stellte sich die Frau davor und es kam zum Kontakt mit dem Rennradfahrer. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der Rennradfahrer fuhr weiter ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls bzw. den Rennradfahrer selbst, sich bei der Polizeiinspektion Imst unter Tel. 059133–7100 zu melden.