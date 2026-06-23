Zehnjähriger krachte in Fügen mit Rad in Auto, Rennradfahrer bei Sturz in Volders verletzt

Zu Radunfällen kam es Dienstagfrüh in Fügen und in Volders. In Fügen krachte ein zehnjähriger Bub mit seinem Fahrrad auf einer Kreuzung der Hochfügenerstraße mit einem Auto zusammen. Dabei wurde das Kind unbestimmten Grades verletzt. Der 74-jährige Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 9.25 Uhr kam es dann auf dem Innradweg in Volders zu einem Radunfall. Dabei kam ein 57-Jähriger mit seinem Rennrad zu Sturz und blieb verletzt im Grünstreifen liegen. Eine hinzukommende Radfahrerin setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)