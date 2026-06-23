Auto überschlug sich nach missglücktem Überholmanöver in Radfeld

Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in Radfeld: Nach einem missglückten Überholmanöver überschlug sich sein Pkw mehrmals, der Lenker blieb jedoch unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Radfeld. Ein 18-jähriger Österreicher setzte zum Überholen eines Lkw in Fahrtrichtung Osten an.

Aufgrund von Gegenverkehr konnte der junge Lenker jedoch nicht mehr rechtzeitig und sicher auf seine Fahrspur zurückkehren. Beim Wiedereinordnen streifte sein Auto den Lkw.

In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Pkw wurde dabei schwer beschädigt.