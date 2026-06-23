Suchtprävention beginnt schon in der Kinderkrippe und umfasst auch Vereine

Die beste Maßnahme, um Drogentote zu verhindern, ist, Menschen zu stärken. Seit 30 Jahren investiert das Land Tirol jährlich rund 600.000 Euro über kontakt & co in die Prävention. Es gibt weniger Raucher, weniger Alkoholkonsum. Die Zahl junger, weiblicher DrogenkonsumentInnen alarmiert.