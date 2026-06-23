30 Jahre kontakt & Co

Suchtprävention beginnt schon in der Kinderkrippe und umfasst auch Vereine

Landesrätin Cornelia Hagel, Barbara Strele, Leiterin von kontakt & co, und Thomas Wegmayr, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Tirol, bei der Pressekonferenz am Dienstag.
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Alexandra Plank

Von Alexandra Plank

Die beste Maßnahme, um Drogentote zu verhindern, ist, Menschen zu stärken. Seit 30 Jahren investiert das Land Tirol jährlich rund 600.000 Euro über kontakt & co in die Prävention. Es gibt weniger Raucher, weniger Alkoholkonsum. Die Zahl junger, weiblicher DrogenkonsumentInnen alarmiert.

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