Auch Niederlande dabei
Ski-Orte fixiert: Hier fahren die ÖSV-Stars bei Olympia 2030 um die Medaillen
Val d‘Isére und nicht Méribel wird Teil der Olympischen Spiele in Frankreich.
© OLIVIER CHASSIGNOLE
Die Pläne für die teils weit ausgelagerte Olympischen Spiele 2030 in Frankreich nehmen Gestalt an. Auch die Niederlande sind mit an Bord.
Lausanne ‒ Die Eisschnelllaufbewerbe der Winterspiele 2030 in den französischen Alpen werden im niederländischen Heerenveen ausgetragen. Diesen Vorschlag der Veranstalter segnete das IOC ab. Außerdem wurde festgelegt, dass Eishockey, Curling, Eiskunstlauf und Short Track nicht in Nizza, sondern in Lyon stattfinden werden.
Ebenfalls fixiert wurde die Austragung von Alpin-Skirennen in Val d‘Isère, anstelle von Meribel. Der zweite Alpin-Schauplatz wird wie geplant Courchevel sein. (APA)
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