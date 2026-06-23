Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Dienstagnachmittag in Innsbruck ein Motorradfahrer verletzt worden. Eine 52-jährige Österreicherin musste ihr Auto um 16.25 Uhr auf der Südbahnstraße verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihr stoppte ein 46-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad.

Ein nachfolgender 21-jähriger Österreicher konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos geschoben.

Der 46-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.